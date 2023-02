Leonardo Semplici débarque sur le banc de La Spezia

Leonardo ramène de la simplicité.

Le technicien italien Leonardo Semplici a été nommé entraîneur du Spezia Calcio. Il signe un contrat de cinq mois, avec une option d’un an en cas de maintien, et succède à son compatriote Luca Gotti, viré il y a quelques jours. L’équipe transalpine figure actuellement à la dix-septième place du championnat italien et ne possède que deux points d’avance sur la zone rouge. Chez les Aquilotti, Semplici découvrira le huitième club de sa carrière d’entraîneur.

Auparavant, sa dernière expérience remontait à 2021 lors de son passage à Cagliari. L’homme de 55 ans était parvenu à sauver la formation sarde dans l’élite, avant d’être limogé la saison suivante après seulement trois matchs.

À Cagliari, il avait été nommé un 22 février et avait réussi à maintenir le club en Serie A. De là à l’imaginer réitérer cet exploit avec La Spezia, il n’y a qu’un pas.