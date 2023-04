L'entraîneur espagnol Randri Garcia accusé de comportements sexistes

Les langues se délient.

C’est une affaire qui secoue le football féminin espagnol depuis plusieurs jours. Randri Garcia, l’entraîneur en poste depuis 2018 d’Alhama, club de première division, a d’abord été accusé d’avoir envoyé une photo à caractère sexuel à ses joueuses selon la presse espagnole. Dans un communiqué, dix-sept joueuses ont pris la parole pour démentir cette information, précisant qu’elles ne se sont jamais « senties harcelées par des gestes ou des actions ».

Mais l’histoire ne s’arrête pas là : le média espagnol Relevo a recueilli cinq témoignages accablants d’anciennes joueuses d’Alhama qui ont connu Randri Garcia. « Il prétendait toujours qu’il ne se mêlerait jamais de notre vie privée, mais c’était un mensonge. Je me souviens d’un jour où je jouais très mal, il m’avait demandé si j’étais lesbienne et si j’avais dormi chez moi. Il jouait sur le fait qu’il était le propriétaire du club et que son père en était le président, ils savaient qu’il ne serait jamais viré », explique par exemple Beatriz Hernandez, l’une des premières à avoir pris la parole publiquement. Une autre joueuse, sous couvert d’anonymat, affirme s’être sentie dans « une dictature » et su « parfaitement que ce qui se passait n’était pas normal ».

Toulouse et le mystère de la coupe perdue