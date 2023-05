L’entraîneur du premier titre de Naples félicite les vainqueurs de 2023

Une frénésie.

Contrairement à ce que l’on peut penser, au vu des célébrations dans la ville de Naples, ce titre de champion d’Italie n’est pas le premier de l’histoire du Napoli. La Società comptait avant ça deux Scudetti obtenus en 1987 et 1990. Le premier entraîneur à avoir mené les Azzurri au sacre en Serie A s’appelle Ottavio Bianchi et il est revenu sur cette folle saison 2022-2023 : « L‘équipe a joué de manière exceptionnelle et a parfaitement mérité son titre, affirme l’homme de 79 ans dans une interview pour Eurosport. Avec un écart abyssal et assez rare pour le championnat. Le Napoli a gagné à tous les étages, du président à l’entraîneur, du joueur aux salariés… C’est un orchestre parfait, avec de grands professeurs et de magnifiques solistes. »

Bianchi a également tenu à raconter le lien fantastique et implacable qu’entretient la ville avec le football : « Dans ces moments-là, les tifosi tirent toujours le meilleur de leur fantaisie et de leur ironie. C’est un patrimoine culturel qui s’exprime, du bas en partant vers le haut. Il n’y a plus de classes sociales qui existent, tout le monde est uni pour fêter la même chose. Ils se sentent tous protagonistes, comme des footballeurs. »

Diego ne dirait pas le contraire.

