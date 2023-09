Lens sort une recrue surprise de son chapeau

Lens a son propre fuseau horaire.

Alors que le mercato a fermé ses portes en France dans la nuit de vendredi à samedi, le RC Lens poursuit ses emplettes, dans le plus grand des calmes. Les Sang & Or ont annoncé, par surprise, l’arrivée de Nampalys Mendy (31 ans). Rien d’illégal, on vous rassure, puisque l’international sénégalais était libre, après cinq saisons du côté de Leicester, dont une en prêt à Nice en 2017-2018. Déjà passé par Monaco et Nice (deux fois), Nampalys Mendy va entamer sa quatrième aventure en Ligue 1.

𝐄𝐱𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐣𝐞𝐮 ✍️ Milieu défensif au vécu international 🇸🇳 et récupérateur à l'abattage important, Nampalys Mendy s'engage librement avec le Racing jusqu'en 2⃣0⃣2⃣5⃣ ! 👉 https://t.co/QRwhF6T61E#FierDEtreLensois pic.twitter.com/eVz3KeKNuA — Racing Club de Lens (@RCLens) September 4, 2023

Ce qui fait autant de recrues hors mercato que de points en Ligue 1 cette saison.

