Le vice-capitaine de Revel a déjà affronté Kylian Mbappé en juniors

On tient déjà les retrouvailles les plus improbables de 2024.

C’est l’une des multiples belles histoires du 32e de finale de coupe de France entre l’US Revel et le PSG, ce dimanche. Maxime Zahil, vice-capitaine du club haut-garonnais, et Kylian Mbappé se retrouveront après avoir déjà croisé le fer lorsqu’ils évoluaient en U19. « On s’est affronté trois fois, donc là ce sera la quatrième. Mais il avait un autre statut. C’était quelqu’un qui mettait des doublés à chaque match en U19 nationaux, s’est souvenu jeudi en conférence de presse celui qui défendait alors les couleurs de Colomiers. Quelques mois après, il jouait en Ligue des champions contre Manchester City et marquait là-bas puis au retour. Après on connait sa trajectoire, ce qu’il a fait et ce qu’il est maintenant. »

« Mais déjà quand on a joué contre lui, on n’était pas dans le même monde parce qu’il était déjà dans une structure professionnelle et moi en amateur. J’avais 18 ans et à cet âge-là dans un club amateur, on ne voit pas le côté professionnel », détaille encore Zahil, aujourd’hui responsable logistique dans l’entreprise de son oncle à Mazamet. Mais qui garde un bon souvenir de leurs dernières joutes : « Ça allait très très vite, c’était explosif. J’avais joué sur son côté pour défendre un peu plus sur lui. Cela s’était bien passé ce jour-là puisqu’on avait fait 1-1, il avait marqué un but sur penalty. J’espère que ce sera pareil dimanche. Sauf que là, il faudra un vainqueur. Donc s’il peut y avoir un à un et une victoire aux pénos pour nous, ce serait l’idéal. »

Chiche ?

