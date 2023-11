L’intention est belle.

Dans un entretien au Neue Osnabrücker Zeitung ce lundi matin, le directeur technique du VfL Osnabrück, Michael Welling, révèle l’existence d’une « clause verte » dans le contrat de certains des joueurs de ce club de 2. Bundesliga, où Michaël Cuisance évolue en prêt. Concrètement, les joueurs qui respectent cette clause et se comportent de manière plus respectueuse envers l’environnement gagnent plus d’argent. La clause en question n’est pas obligatoire, mais l’avantage financier peut inciter à l’ajouter à son contrat.

Michael Welling explique la façon dont la clause fonctionne : « Le calcul individuel inclut, parmi d’autres chose, la durée du trajet pour se rendre au travail, la façon de se déplacer et d’autres aspects comme des habitudes alimentaire végétariennes ou vegan ». Le club travaille avec une société indépendante pour calculer l’empreinte carbone de ses employés. Une initiative qui s’explique par la volonté du club de créer un environnement viable pour l’avenir, le club parlant d’une « orientation adaptée aux petits-enfants », au niveau environnemental.

Une initiative pour concurrencer les voyages en train des Bleus.

