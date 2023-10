Le Séville FC tient son nouveau coach

Deux jours après l’éviction de José Mendilibar de son poste d’entraîneur, il a quand même été conservé au sommaire du dernier SO FOOT, le Séville FC a trouvé son remplaçant, en la personne de Diego Alonso.

L’Uruguayen de 48 ans, qui a signé jusqu’à la fin de la saison, va découvrir l’Europe, lui qui n’a jusqu’ici, entraîné qu’en Amérique du Sud et du Nord. Sa dernière expérience étant un intermède de 12 matchs sur le banc de la sélection nationale, avec laquelle il a participé au dernier mondial. Il est notamment passé par Pachuca (décembre 2014-mai 2018) et Monterrey (juin 2018-octobre 2019) au Mexique, où il a remporté la Coupe des champions CONCAFAF en 2017 et 2019, ainsi que le championnat de clôture en 2016.

Il prendra part à sa première séance d’entraînement dès mardi, avec l’objectif de remettre au plus vite Séville sur les bons rails. Pour cela, il pourra bénéficier du temps offert par la trêve internationale pour travailler avec tous les joueurs restés aux bercails. Actuellement 14es de Liga, les Andalous n’ont gagné que deux rencontres et ne comptent que huit points en autant de journées, loin des ambitions du club, vainqueur de la dernière Ligue Europa.

Tiens tiens tiens, un entraîneur qui gagne des coupes continentales à Séville.

Mendilibar n'est plus l'entraîneur de Séville