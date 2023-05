Le sélectionneur suédois Janne Andersson a participé à Mask Singer

C’est passé un peu inaperçu (en même temps, c’est le principe de l’émission).

Il aura fallu attendre un mois pour que toute la Twittosphère s’empare de ce dossier. Mieux vaut tard que jamais. Et en même temps, que ce soit maintenant ou dans quelques semaines, tout le monde aurait fini par entendre parler de ce sacré défi relevé par le sélectionneur suédois Janne Andersson. Dans l’émission Mask Singer – où plusieurs célébrités masquées et entièrement déguisées chantent et dansent avant d’être démasquées par un jury d’enquêteurs –, celui qui compte 85 matchs à la tête de la sélection de Zlatan Ibrahimović a fait son apparition sous un costume de taupe.

Hade missat att Janne Andersson (!) var den kändis som avslöjades i "Masked singer" förra veckan. Jäklar, vilken kung han är ändå. Snacka om att bjuda på sig själv. 😍🤣 Riktigt snyggt! pic.twitter.com/9f0ROj5yht — Therese Verdun 🦢👑 (@thereseverdun) April 15, 2023

Didier, c’est à ton tour.

