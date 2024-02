National : le Red Star et Niort s’envolent, Orléans continue sa remontée

Le wagon de tête se détache.

Après une entame assez délicate, le Red Star a été puni par une demi-volée bien équilibrée de Mathis Touho et a découvert la sensation d’être mené à domicile pour la première fois de la saison. Bauer est tout de même resté invaincu grâce à un réveil des siens en deuxième période. Portés par un Ivann Botella des grands soirs, avec un but et deux passes au compteur, les Audoniens ont fait plier Le Mans (4-1). Les Chamois niortais se plaisent dans le costume de dauphin et continuent leur parcours quasi parfait en 2024 avec une quatrième victoire à Épinal (0-3), pour deux nuls sur ce début d’année civile. Martigues, troisième, piétine de son côté avec un nul du côté de Sochaux (1-1).

Sous l’impulsion de Karim Mokeddem et de Kévin Fortuné, double buteur contre Avranches (3-1), l’US Orléans poursuit sa remontée et se hisse à la quatrième place. A contrario, Rouen fait la mauvaise opération de la soirée en perdant sur la pelouse du GOAL FC (1-0) à cause d’un but contre son camp de Mustapha Benzia en fin de match et se retrouve huitième. Après avoir tenu plus de 70 minutes en infériorité numérique, Villefranche, neuvième, a concédé l’égalisation nîmoise dans le temps additionnel (1-1), mais peut encore rêver avec trois matchs de retard. Marignane-Gignac se prend aussi à songer au maintien en enfonçant Cholet (3-2), bon dernier, et en revenant à deux points du premier non-relégable, le FC Versailles. Ce dernier a justement chuté à domicile contre Châteauroux (1-3).

Toujours avant-dernière, la Berrichonne a au moins le mérite de ne pas vouloir mourir seule.

FC Versailles 1-3 Châteauroux

Buts : Leborgne (73e) // Mendy (33e, 53e), Nomel (80e) pour la Berrichonne

GOAL FC 1-0 FC Rouen

But : Benzia (CSC 85e) contre les Diables rouges

Marignane-Gignac 3-2 Cholet

Buts : Bosca (14e), Diarra (70e), Bosca (73e) pour les Sudistes // Jarju (SP 18e), Santini (90e+3) pour les Rouge et Noir

Nîmes 1-1 Villefranche

Buts : Sané (90e) pour les Crocos // Kouadio (26e) pour les Rhodaniens

Expulsion : Louzif (17e) contre Villefranche

Red Star 4-1 Le Mans

But : Botella (45e+2), Cissé (59e, 73e), Benali (70e) pour les Audoniens // Touho (19e) pour les Sarthois

Épinal 0-3 Niort

But : Dali-Amar (24e), Benchama (44e, 48e) pour les Chamois

Orléans 3-1 Avranches

But : Fortuné (8e, 39e), Goujon (70e) pour l’USO // Kerouedan (50e) pour les Normands

Sochaux 1-1 Martigues

But : Viltard (47e) pour les Lionceaux // Ipiélé (85e) pour les Martégaux