Le Real Madrid renverse Séville

Séville 1-2 Real Madrid

Buts : Mir (3e) pour Séville // Rodrygo (29e et 69e) pour les Merengues

Expulsion : Acuña (83e) pour Séville

À Sánchez Pizjuan ce samedi soir, le Real Madrid a renversé Séville (1-2) pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Liga.

Qui dit match sans grand enjeu, dit forcément spectacle. Les 45 minutes l’ont en tout cas prouvé, avec Rafa Mir à l’ouverture du score d’entrée : placé au point de penalty sur une frappe de Bryan Gil, contrée par Éder Militão, l’attaquant reprend le ballon au rebond du gauche et sans contrôle (1-0, 3e). Maîtres du ballon, les Merengues ne réagissent pourtant que sur séquences arrêtées. Ils égalisent d’ailleurs d’une œuvre puissante de Rodrygo, qui envoie un coup franc lointain et idéalement enroulé battant Yassine Bounou, immobile (1-1, 29e). Peu avant la pause, Érik Lamela trouve quant à lui le poteau après une tentative (trop) forte aux abords de la surface (42e).

Le rythme descendant après la pause, l’une des seules éclaircies est encore à mettre au crédit de Rodrygo, incapable de négocier son face-à-face avec Bounou (46e). Le Brésilien, insaisissable une heure et demie durant, est bien évidemment récompensé en fin de partie : trouvé dans la profondeur par Toni Kroos, l’ailier s’avance ainsi jusqu’à la surface et tourne Marcos Acuña dans tous les sens avant de conclure du plat du pied droit (1-2, 69e). Et pour achever la soirée de Séville, le même Acuña est expulsé pour une intervention musclée sur Dani Ceballos (83e).

Fin de saison en liberté, des deux côtés.

Séville (4-2-3-1) : Bounou – Acuña, Rekik, Gudelj (Badé, 81e), Montiel – Bueno, Rakitić (Suso, 62e) – Gil (Jordán, 62e), Papú Gómez (Óliver Torres, 74e), Lamela (Corona, 74e) – Mir. Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Vázquez (Rüdiger, 81e), Militão, Alaba, Mendy – Kroos, Tchouameni, Modrić – Valverde (Camavinga, 57e) – Rodrygo (Nacho, 81e) – Ceballos. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

