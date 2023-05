Le RC Lens pense à augmenter la capacité d’accueil de Bollaert

Un stade à la hauteur de son public.

Selon les informations de Ouest-France, le RC Lens souhaite augmenter la capacité d’accueil du stade Bollaert. Il est peut-être temps puisque ce samedi, Lens accueille l’OM à domicile mais tous les supporters lensois ne pourront pas assister à la rencontre, car celle-ci se jouera à guichets fermés pour la vingt-quatrième fois consécutive de la saison.

📺 𝘽𝙤𝙡𝙡𝙖𝙚𝙧𝙩 𝙋𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 présente… Le 2⃣4⃣e épisode consécutif de la saison des guichets fermés 🔥#FierDEtreLensois #RCLOM pic.twitter.com/hPBtjB2WGd — Racing Club de Lens (@RCLens) May 3, 2023

Arnaud Pouille, directeur général du club, explique à Ouest-France que le projet de Lens est de « passer les zones populaires en zone debout à chaque fois que c’est validé par les autorités, afin de pouvoir pousser un peu la capacité ». La capacité d’accueil du stade sera certainement augmenté mais pas question de toucher au stade lui-même. Enfin, Pouille a également confié que les Sang et Or menaient un travail de fond auprès des collectivités pour « avoir une possible acquisition du stade ».

Avec un naming bien pourri.

