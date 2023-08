Le PSG ramène une Bleue à la maison

Une Bleue de perdue, une de retrouvée.

Kadidiatou Diani a quitté la capitale, mais Aïssatou Tounkara débarque. Après une petite saison à Manchester United, la défenseuse de 28 ans s’est engagée avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. Un retour en D1 Arkéma et en Île-de-France pour celle qui a porté les couleurs de Juvisy et du Paris FC. Tounkara (40 sélections) revient de la Coupe du monde, où elle a joué six minutes en tout et pour tout, lors du huitième de finale face au Maroc (4-0).

Le @PSG_Feminines est heureux d’annoncer l’arrivée d’Aïssatou Tounkara pour les deux prochaines saisons. L’internationale française est désormais liée au club jusqu’au 30 juin 2025. ✍️ Le club de la capitale souhaite la bienvenue à Aïssatou ! ❤️💙 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) August 21, 2023

« C’est une immense fierté de signer à Paris. Je suis née à Paris, c’est la ville où j’ai grandi. Je suis donc très heureuse, glisse-t-elle sur le site du club. Tous les éléments sont réunis pour pouvoir bien m’intégrer au projet et essayer d’atteindre nos objectifs. Pourquoi pas aller chercher un titre… Et puis je connais quelques joueuses comme Karchaoui, Geyoro, Katoto, Calligaris avec qui j’ai joué auparavant et bien d’autres encore. Revenir en France et signer ici, ça va forcément faciliter mon intégration. »

Vive le made in France.