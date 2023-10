Le PSG privé de retour en avion à cause de la foudre

Tous en Flixbus !

Les intempéries sévissant en Bretagne ont obligé le Paris Saint-Germain à revoir ses plans pour revenir de Brest, où le champion de France s’est imposé sur le fil (2-3). La foudre a frappé l’aéroport local samedi, et aucun vol n’y atterrira ou n’en décollera ce dimanche, puisque « la tour de contrôle fait face à un problème de remontée des informations météorologiques », précise la direction de l’aéroport brestois. Certains vols prévus lundi ont également été annulés. Les joueurs parisiens ont donc été répartis entre des minibus et le car du club, comme le rapporte Le Télégramme, pour réaliser le trajet jusqu’à la capitale. Comptez entre 5h30 et 6h de trajet – voire un peu plus selon l’état du périph.

L’aéroport de Brest étant paralysé toute la journée, le #PSG a préféré rentrer sur Paris en car. via @PVSportFR ⬇️⬇️ pic.twitter.com/13NzP5mXYF — David Aiello (@Aiello_David) October 29, 2023

Vu comment il plane, Mbappé aurait pu assurer le retour lui-même.

Hugo Magnetti : « J'espère qu'ils auront le courage de faire la même chose contre le Bayern ou le Real »