Le PSG impressionne : un match référence salué de toutes parts

Chapeau les artistes.

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain a livré à Londres une belle prestation, montrant toute sa force collective, et beaucoup l’ont remarquée. En s’imposant 1-0 sur la pelouse d’Arsenal, en demi-finales allers de la Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique n’ont pas seulement pris une option sur la qualification : ils ont fait l’unanimité auprès des anciens joueurs comme des observateurs étrangers.

Les consultants italiens de Sky Sport n’ont pas tari d’éloges. Alessandro Del Piero a salué « une âme retrouvée » chez certains joueurs parisiens, et notamment Ousmane Dembélé, buteur dès la 4e minute : « Tu le vois courir partout, faire l’effort pour un repli défensif. Tu vois qu’il y a une union entre tous les joueurs. Tout le monde joue pour tout le monde. Tu as envie de gagner pour tes coéquipiers ! » Un discours qu’on n’avait pas souvent entendu à propos du PSG ces dernières saisons. Fabio Capello a lui été marqué par la fraîcheur physique affichée par Paris, soulignant une « façon de presser » impressionnante, pendant qu’Alessandro Costacurta rappelait que les Parisiens avaient démarré très fort non seulement contre Arsenal, mais aussi quelques semaines plus tôt à Liverpool, le champion d’Angleterre. « Généralement, les équipes qui arrivent en Angleterre souffrent dans le premier quart d’heure. Eux, ils ont rapidement mené face à Liverpool et Arsenal ! »

Pareil mais par des Français

Sur le plateau de Canal+, l’ex-Gunner Samir Nasri s’incline : « J’ai bien aimé la performance des Parisiens. Ils ont su s’adapter, faire le dos rond. Ils partent d’Arsenal avec un résultat positif et ils ont enfin battu cette équipe. » Sur CBS Sports, Thierry Henry a reconnu que « le PSG a été bien supérieur dans ce match ». Mais il reste prudent en rappelant que « rien n’est joué avant le retour. Il y a beaucoup de choses à changer pour qu’Arsenal puisse battre Paris. Dès que Dembélé est sorti, c’est devenu plus facile pour Arsenal. C’était différent tactiquement, Luis Enrique avait accepté de laisser la balle dans les 20 dernières minutes. »

Une presse anglaise unanime et admirative

Fait rare : même la presse britannique, traditionnellement prompte à défendre ses clubs, a reconnu la supériorité des Frenchies. Le Telegraph parle de « performance éblouissante » et de « 20 minutes de perfection » qui ont « laissé Arsenal avec une montagne à gravir ». Même son de cloche du côté du Daily Mail, qui évoque un PSG ayant « surclassé Arsenal », très loin de l’image fébrile laissée lors du quart de finale retour contre Aston Villa. Le tabloïd rappelle que ce PSG-là est celui qui a éteint Liverpool à l’aller comme au retour. Quant au Guardian, il met en avant les performances de Donnarumma et surtout de Dembélé, véritable poison pour la défense des Gunners, et évoque désormais un Arsenal « condamné à un exploit extraordinaire » pour espérer une qualification au Parc. Pour le Sun : « Le PSG donne des maux de ventre à Arteta. » Une manière comme une autre d’admettre que ce Paris Saint-Germain version Luis Enrique a gagné avec la manière.

Reste à transformer ce coup d’éclat en qualification.

