Saïd Chabane épinglé pour un faux témoignage

Une histoire qui dure encore et encore.

Selon Ouest-France, le président de l’Angers SCO a été convoqué ce mardi 3 juin 2025 par la police à Angers. Saïd Chabane serait entendu dans le cadre d’une enquête portant sur un témoignage douteux datant de son procès en décembre 2023 pour agressions sexuelles. Présent à Munich ce week-end pour supporter le PSG en finale de Ligue des champions avec des amis, il serait actuellement en garde à vue.

Un enregistrement douteux

Il y a deux ans lors de son procès, un témoin de la défense avait livré un enregistrement vocal. Ce dernier était censé décrédibiliser le témoignage de plusieurs femmes accusant le président d’agressions sexuelles répétées. On pouvait notamment y entendre plusieurs personnes racontant qu’elles allaient porter plainte pour soutirer de l’argent au propriétaire du club de Ligue 1. Problème, ce dernier serait un faux et l’origine frauduleuse du témoignage serait confirmée par les enquêteurs.

Plusieurs proches du président angevin sont également entendus dans cette affaire. En 2024, il avait été condamné à deux ans de prison dont un an avec sursis, pour des faits d’agressions sexuelles sur six victimes entre janvier 2014 et décembre 2019.

