Le président Lula tacle le niveau de la Seleçao

Recadrage présidentiel.

Invité dans une émission d’O Globo en direct sur les réseaux sociaux, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a tiré à balles réelles sur la sélection brésilienne, notamment en se montrant nostalgique des icônes du passé comme Pelé, Gérson ou encore Jairzinho : « Le football brésilien ne va pas bien. Nous n’avons plus le meilleur football du monde, a lâché froidement l’homme politique qui a été réélu à la tête de son pays en octobre 2022. Nous ne sommes pas capables de former une grande sélection, nous n’avons plus de joueurs de la même qualité que ceux de la Coupe du monde 1970. »

Après avoir lancé des piques sur l’exportation des talents brésiliens vers l’étranger, la figure historique du Parti des travailleurs a déploré l’absence de remplaçant de Tite, qui a quitté son poste de sélectionneur de la Seleçao en décembre après l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde face à la Croatie : « C’est triste que notre équipe nationale, qui est considérée comme une des meilleures au monde, n’a pas encore trouvé un sélectionneur. »

Il n’y a que Carlo qui pourrait lui redonner le sourire.

