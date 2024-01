Le président de la FFF au soutien de Mike Maignan

Tous avec Mike.

Victime d’insultes racistes samedi soir sur la pelouse de l’Udinese, Mike Maignan a reçu le soutien du président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo. « Je trouve que Mike Maignan a bien agi en décidant de sortir du terrain, parce qu’il a montré qu’on ne peut pas accepter l’inacceptable, a-t-il affirmé dans un entretien pour l’AFP. C’est inacceptable qu’un joueur de couleur se fasse insulter, qu’on lui fasse des cris de singe, qu’on lui nie sa qualité d’homme, et j’ai remarqué avec satisfaction l’unité de l’équipe de France qui lui a unanimement manifesté son soutien. »

Le patron de la 3F a également évoqué les moyens mis en place pour lutter contre ces incidents dans les stades, y compris en France. « J‘ai en tête ce match Nancy-Red Star où il y a eu des interruptions de match parce qu’il y avait quelqu’un qui insultait les joueurs du Red Star. Le club de Nancy a déposé une plainte immédiate et a réussi à identifier celui qui faisait ces cris. La Fédération s’est associée à Nancy, et l’individu a été arrêté et sanctionné, s’est-il félicité, avant d’appeler à de lourdes sanctions pour les coupables. Ce n’est pas 15 jours qu’un pseudo supporter doit être interdit de stade. C’est bien plus longtemps. Peut-être même qu’il faut lui dire qu’il n’a plus rien à faire de sa vie à venir dans un stade de football parce que c’est tellement éloigné des valeurs qu’on essaie de promouvoir. »

Le service minimum.

