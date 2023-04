Le Portugal colle un set au Luxembourg

Luxembourg 0-6 Portugal

Buts : Cristiano Ronaldo (9e, 30e), Joao Félix (15e), Bernardo Silva (18e), Otavio (77e) et Leao (89e)

Le Portugal a connu des trêves internationales plus stressantes.

Après la promenade face au Liechtenstein, la Seleção avait rendez-vous avec un autre micro-État européen ce dimanche soir au stade du Luxembourg face… au Luxembourg. Et le Portugal n’y est pas venu en ami, malgré les nombreux supporters acquis à sa cause dans l’enceinte. Avec Cristiano Ronaldo titulaire, les Portugais ont plié l’affaire en trente minutes montre en main face à des Luxembourgeois dépassés dans tous les domaines (en dehors d’une belle résistance dans les gradins). Pour fêter sa 198e sélection – nouveau record -, CR7 s’est offert un doublé. Histoire de prouver qu’à lui non plus, on ne lui parle pas d’âge. Après avoir fini le travail seul face au but sur un service de Nuno Mendes (1-0, 9e), l’ancien de Manchester United et du Real Madrid a profité de l’un des nombreux caviars servis par Bruno Fernandes pour assommer le Luxembourg après un bel enchaînement feinte de passement de jambe/frappe en une touche (4-0, 30e).

Entre-temps, Joao Félix (2-0, 15e) et Bernardo Silva (3-0, 18e) avaient chacun placé une tête sur des bonbons de l’inévitable Bruno Fernandes et Palinha. Avec 4 buts inscrits en 4 frappes, le Portugal a fait dans la simplicité pour éviter tout piège face aux Luxembourgeois. Même Danilo a cru marquer sur la cinquième frappe, mais le Parisien était hors jeu. Et cette soirée parfaite s’est prolongée, même si le Luxembourg s’est gentiment rebellé au retour des vestiaires. Notamment grâce à Vincent Thill, l’ancien Messin ayant tenté plusieurs fois sa chance avant d’être étrangement sorti. Ce qui a permis au Portugal et à son banc cinq étoiles d’enfoncer un peu plus le clou, avec un homme en guise de marteau : Rafael Leao, qui a animé à lui seul la fin de match en servant d’abord Otavio (5-0, 77e) puis en obtenant et ratant un penalty. Vexé, le joker de luxe est ensuite allé chercher un but en solo (6-0, 89e) pour gommer la seule fausse note du récital portugais.

Arabie saoudite, Liechtenstein, Luxembourg… Sympa, l’EHPAD de CR7.

Luxembourg (5-3-2) : Moris – Martins, Jans, Chanot, Gerson (Carlson, 46e), Pinto – Martins Pereira (Bohnert, 46e), Barreiro Martins, Thill (Sanches, 70e) – Simani (Olesen, 46e), Rodrigues. Sélectionneur : Luc Holtz.

Portugal (3-4-3) : Rui Patricio – Danilo Pereira, Ruben Dias, Antonio Silva – Nuno Mendes, Palinha, Bruno Fernandes (Otavio, 75e), Dalot – Félix (Leao, 75e), Bernardo Silva (Ruben Neves, 64e), Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos, 64e). Sélectionneur : Roberto Martinez.

Autre résultat du groupe J :

Liechtenstein 0-7 Islande

Buts : Olafsson (3e), Haraldsson (38e), Gunnarsson (48e,68e,73e sp), Gudjohnsen(85e) et Ellertsson (87e)

Slovaquie 2-0 Bosnie Herzégovine

Buts : Mak (13e) & Haraslin (40e)

