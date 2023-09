Pronostic Luxembourg Portugal : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

Le Portugal en démonstration face au Luxembourg

Le Portugal devrait selon toute logique se qualifier pour l’Euro 2024. En effet, la sélection lusitanienne, championne d’Europe en 2016, a remporté ses 5 premiers matchs des éliminatoires face au Liechtenstein (4-0), le Luxembourg (0-6), la Bosnie (3-0) l’Islande (1-0) et la Slovaquie vendredi (0-1). Le bilan de ces 5 premières journées est parfait avec 5 succès, 15 buts inscrits et 0 encaissé. Lors de leur dernier match en Slovaquie, les Portugais ont assuré le minimum grâce à Bruno Fernandes. Proche de la qualif’, le Portugal ferait de nouveau un grand pas vers l’Euro 2024 en dominant le Luxembourg. La sélection portugaise est déterminée à se racheter suite à son élimination en quart de finale du Mondial face au Maroc. Nouveau sélectionneur depuis cette désillusion, Roberto Martinez a évidemment aussi convoqué Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Ruben Dias ou Rafael Leao. Cependant, CR7 a pris un rouge vendredi et est suspendu. Martinez a annoncé que le Parisien Gonçalo Ramos le remplacera.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Luxembourg a énormément progressé ces dernières années. La sélection du Grand-Duché a d’ailleurs réalisé une entame des éliminatoires intéressante, hormis lors du match aller face au Portugal (0-6). Lors des autres rencontres, les Luxembourgeois sont allés chercher un nul contre la Slovaquie (0-0) avant de s’imposer contre le Liechtenstein (2-0). Lors de la 4e journée, le Luxembourg a réalisé une superbe performance en s’imposant en Bosnie Herzégovine (2-0). Vendredi, les Luxembourgeois ont poursuivi sur cette dynamique pour prendre le dessus sur l’Islande (3-1). Grâce à ses résultats, la sélection luxembourgeoise est toujours dans le coup pour la qualif’. Dans cette formation, on retrouve des éléments évoluant principalement en Allemagne, mais également quelques joueurs de Ligue 2 avec Bohnert (Bastia) et Chanot (AC Ajaccio). Largement supérieur à son adversaire et vainqueur 6-0 en déplacement à l’aller, le Portugal devrait prendre facilement le dessus sur le Luxembourg.

► Le pari « Victoire Portugal avec au moins 3 buts d’avance » est coté à 1,43 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 186€ (286€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Plus de 2,5 buts » est coté à 1,80 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 260€ (360€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Gonçalo Ramos buteur » est coté à 1,65 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 230€ (330€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Portugal – Luxembourg :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Portugal Luxembourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Portugal colle un set au Luxembourg