Pronostic Luxembourg Portugal : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

Le Portugal impose sa loi au Luxembourg

Le Luxembourg ne pèse pas bien lourd dans la hiérarchie du football européen. 92e nation au classement FIFA et jamais qualifié pour une grande compétition (Euro ou Mondial), il devra réaliser un exploit majuscule pour briser le sort dans cette campagne qualificative à l’Euro 2024. Les Lions rouges ont toutefois livré une bonne première performance jeudi en Slovénie (0-0). Celle-ci s’inscrit dans la continuité de ce que montrent les Luxembourgeois sur les derniers mois. Ils n’ont perdu aucun de leurs 6 derniers matchs (1 victoire, 5 nuls) toutes compétitions confondues et ont manqué la promotion en ligue B de la Ligue des nations en septembre, pour seulement 2 points au profit de la Turquie.

Épouvantail de ce groupe J des éliminatoires, le Portugal a assumé son statut de favori dès la première journée. Le champion d’Europe 2016 a accueilli le Liechtenstein jeudi à Lisbonne et passé ses nerfs (4-0) sur cette modeste sélection grâce notamment à un doublé de sa légende Cristiano Ronaldo. Solides leaders de la poule, les Portugais commencent de la meilleure manière possible l’ère Roberto Martinez. Le nouveau sélectionneur a remplacé Fernando Santos après un Mondial qui a vu les Lusitaniens chuter en quarts de finale face à la surprise marocaine (1-0). La Selecção présente l’un des effectifs les mieux bâtis sur le Vieux Continent. Elle peut enchaîner au Luxembourg, où elle a déjà triomphé en 2019 (0-2) et 2021 (1-3) lors des campagnes de qualification respectives à l’Euro 2020 et au Mondial 2022.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Le Portugal colle un set au Luxembourg