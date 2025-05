Le plus grand tournoi de jeunes de France touche à sa fin

I Rekupo ze ball.

Les 27 et 28 mai prochains se dérouleront les grandes finales de la Champions Cup Rekupo. Il s’agit du plus grand tournoi réservé aux catégories jeunes en France, avec 6 256 participants, issus d’équipes évoluant en U9 et U11 garçons et en U13 filles. Ces finales se joueront à l’Allianz Riviera de Nice, qui accueillera les 32 formations finalistes, ayant survécu aux huit étapes régionales organisées tout au long de cette saison 2024-2025 (à Saint-Maximin, Basse-Goulaine, Mérignac, Portet-sur-Garonne, Beauvais, Lingolsheim, Cergy-Pontoise et Chassieu). L’aspect sportif permet également aux organisateurs de sensibiliser les jeunes à l’écologie (tri des déchets chimiques, recyclage).

𝐃𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐟𝐟𝐫𝐞, 𝐮𝐧𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 📈 Des participants engagés et des instants partagés qui laissent une empreinte marquante. Notre 15e édition, c’est bien plus qu’une compétition : c’est une expérience humaine, qui rassemble et fait vibrer 🤩 pic.twitter.com/EEaajGGs9v — Champion's Cup Rekupo (@ChampionsCupFR) May 19, 2025

Ces finales s’étaleront sur 80 matchs répartis entre les différentes catégories d’âge et mettront aux prises 336 joueurs. À noter que l’OGC Nice, le PSG, l’OM, Rennes, Toulouse, Montpellier et la Juventus y prendront également part en catégorie U11 garçons. De quoi relever le plateau, et permettre à quelques jeunes talents d’éventuellement taper dans l’œil de ces structures professionnelles. Des joueurs comme Wesley Fofana (Chelsea), Mohamed Simakan (RB Leipzig) ou Axel Tape (PSG) ont, par exemple, déjà participé à cette Champions Cup. Au terme de ce tournoi, les meilleurs joueurs de la catégorie U11 sont ensuite sélectionnés au sein d’une équipe de France spécialement créée. La sélection réalise ensuite plusieurs stages à l’étranger, ponctués par différents matchs amicaux face à des structures pros.

Roulez jeunesse.

Karim Benzema s’affiche à Cannes