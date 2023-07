Le PSG a répondu à Kylian Mbappé dans une lettre

Kykstarter.

L’Équipe dévoile ce jeudi soir un nouvel épisode du feuilleton entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, au sujet de la prolongation – ou non – du génie français dans la capitale. Après la lettre du joueur envoyée mi-juin (même si datée de juillet 2022) à son club, dans laquelle il annonçait son souhait de ne pas activer l’option d’un an supplémentaire de son contrat, Paris lui a répondu ce lundi 3 juillet, rapporte le quotidien sportif. Le PSG parle « d’énormes préjudices » et des « dommages causés » par l’envoi de cette lettre et son dévoilement dans la presse. Il souligne aussi « un manque de sincérité de cette position ».

« Dans sa lettre, sur trois pages, le PSG explique d’abord que sa volonté a toujours été de voir Mbappé continuer tout en assurant, au moment convenu, qu’il répondrait favorablement à une demande de transfert », écrit L’Équipe. L’institution parisienne explique que les montants qu’elle a posés pour Mbappé ne « peuvent s’inscrire que dans le cadre d’une cession future ou d’une continuité au-delà du 30 juin 2024, comme cela était convenu entre nous ».

« Il est vrai que nous avions discuté aussi d’un recrutement très ambitieux que nous n’avons pu que partiellement réaliser compte tenu des conditions du mercato et des contraintes réglementaires françaises et européennes, peut-on également lire. Des conditions complètement hors de notre contrôle, mais en dépit desquelles nous avons essayé de répondre à vos demandes contrairement à ce que nous aurions fait pour tout autre joueur sans être fatal au club. » Enfin, une source au sein du club explique au journal son inquiétude : « Comment voulez-vous qu’un club se positionne dès cet été en sachant que le joueur ne veut pas prolonger dans un an ? S’il a changé d’avis, pas de problème, mais ça aurait dû rester en privé et on aurait pu régler ça, entre nous, dès cet été. »

