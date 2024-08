Le Parc des sports d’Annecy explose son record d’abonnés

Le tout sans Cédric Barbosa, Pascal Dupraz et Daniel Wass.

Cette saison, le Parc des sports d’Annecy sera bien garni. Deux mille personnes se sont abonnées cet été pour suivre l’équipe emmenée par Laurent Guyot en Ligue 2. C’est un record, selon Le Dauphiné libéré. Le quotidien indique que 1000 personnes s’étaient abonnées la saison dernière dans l’enceinte qui hébergeait Évian Thonon Gaillard en Ligue 1 en 2012. Les Rouges du FC Annecy dispute leur troisième saison d’affilée en Ligue 2. En moyenne, 6 600 personnes se sont rendues dans la « Cuvette » de 13 600 places la saison dernière.

L’entraîneur des demi-finalistes de la Coupe de France 2023 a réagi à cet engouement : « ll faut remercier les personnes qui ont fait la démarche de s’abonner parce qu’on n’a pas encore un stade d’un confort extraordinaire, que l’hiver parfois est frais et qu’on a la problématique du vendredi soir, où ce n’est pas toujours motivant de se dépêcher d’aller au stade quand on termine sa semaine de travail. C’est fantastique de pouvoir créer cet engouement qu’il faut maintenir et entretenir. » 6 000 places ont même été achetées avant la première du club à domicile, face à Martigues ce vendredi.

Les Allobroges vont résonner fort pour soutenir Ahmed Kashi.

