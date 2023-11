Le Monumental est devenu le camping des fans de Taylor Swift

Mais quelle mouche les a piqués ?

Ce jeudi soir, Taylor Swift débute une série de trois concerts au stade Monumental de River Plate à Buenos Aires. Des apparitions qui n’ont pas manqué de faire réagir en Argentine, puisque les fans de l’Américaine ont décidé depuis le mois de juin d’installer des tentes à côté du stade, pour s’assurer d’avoir une bonne place au moment de l’ouverture des portes pour le show. Le média Pitchfork est parti à la rencontre de ces fanatiques d’un autre genre, bien loin des hinchadas auxquelles sont habituées les Argentins. Une jeune fan interrogée raconte qu’elle est « dans cette tente depuis cinq mois », alors qu’elle ment à son père sur ses activités, pour ne pas lui dire qu’elle passe la majorité de son temps à poireauter dans une tente.

In Argentina, devotion to Taylor Swift is taken to a new level

Meet the fans who have been camping out for the Eras Tour since June ↓ https://t.co/N5auuz8DFf

— Pitchfork (@pitchfork) November 2, 2023