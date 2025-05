Declan Rice voit... Arsenal se qualifier

Il ne va pas dire qu’il a peur de Vitinha.

Declan Rice s’est montré confiant en conférence de presse de veille de match, avant d’affronter le PSG en demi-finales retours de Ligue des champions (0-1 à l’aller). Dans des propos rapportés par L’Équipe, le milieu de terrain a tenu à dire que son équipe venait pour aller en finale. « Il faut avoir une totale confiance. On a ça en nous, et l’entraîneur nous le répète tous les jours, a annoncé l’intrépide anglais. Si on est notre meilleure version, alors on peut absolument passer et rien ne peut nous arrêter. Je sais que Paris aura aussi cette confiance en eux, mais on est prêts ! » Avant d’ajouter : « On a montré que l’on peut le faire. Contre le Real, on nous a dit que ça allait être difficile au Bernabéu [victoire 1-2], mais on sait que demain, ce sera le même genre d’atmosphère. On a vu qu’on savait le gérer, et demain, c’est une autre étape de géant pour cette équipe. » Il leur faudra être moins discrets qu’au match aller.

Quand même, Declan Rice a salué la force du PSG et de son entraîneur. « Luis Enrique est tactiquement très fort. On a vu dans le premier match : il y avait énormément de mouvement, notamment au milieu de terrain. »

Vivement mercredi !

