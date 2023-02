Le message touchant d’Ignatius Ganago après le décès de sa fille

L’attaquant du FC Nantes Ignatius Ganago, endeuillé par le décès de sa fille de 5 ans, Chloé, a partagé un message très touchant ce vendredi. L’international camerounais a exprimé sa gratitude pour le soutien qu’il a reçu de la part du monde du football, et notamment des trois clubs où il est passé, à savoir l’OGC Nice, le RC Lens et le FC Nantes. « Dans mon profond chagrin, je veux vous dire à vous, supporters nantais, lensois, niçois et même d’ailleurs, un grand merci pour vos nombreux messages. Ils me vont droit au cœur. […] Grâce à la chaleur de vos mots, ma famille et moi nous sentons soutenus. »