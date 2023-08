Le maillot third du Sporting honore Cristiano Ronaldo

Joueur > marque.

Ce dimanche, le Sporting CP a dévoilé un maillot third très spécial. Équipés par Nike, sponsor de Cristiano Ronaldo – pourtant en embrouille avec le Swoosh -, les Lions ont en effet choisi de rendre hommage à CR7, le plus célèbre des joueurs formés au SCP, le jour des 20 ans de l’Alvalade. Inauguré le 6 août 2003, le soir d’un amical Sporting-Manchester United, l’antre des Vert et Blanc voyait un tout jeune Cristiano (18 ans) briller avant de s’envoler pour l’Angleterre. La tunique noire et dorée intègre ainsi l’inscription « CR7 » en lieu et place du logo habituel de son équipementier.

Recuperámos o melhor do dia 6 de Agosto de 2003 e o melhor do que é #MadeInSporting! O Estádio José Alvalade completa 2️⃣0️⃣ anos e hoje apresentamos-te a nova pele de Leão, inspirada no equipamento utilizado em 2003 ✨ Já disponível 👉 https://t.co/1PJuZSQKZU pic.twitter.com/68WZo9TJHV — Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2023

Le sponsor maillot ne gâcherait-il pas (un peu) l’ensemble ?

