Le LOSC tient son nouveau buteur

Jonathan David va pouvoir souffler un peu.

Depuis l’été dernier, le sujet de l’attaquant était central au LOSC, où seul Jonathan David affichait un CV de buteur. Mais les voeux de Paulo Fonseca ont enfin été exhaussés, puisque Lille a officialisé la signature du Serbe Andrej Ilic. Le joueur arrive de Valeranga, et s’est engagé pour quatre saisons et demie avec les Dogues. Selon l’Equipe, on parle d’une indemnité de transfert de presque quatre millions d’euros, accompagnée de 10% sur une éventuelle plus-value à la revente.

A lui de faire oublier l’illustre Žarko Olarević.

