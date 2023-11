Alors que le LOSC assurait jeudi soir dans un communiqué que son équipe se rendrait à Marseille ce samedi, et que le club voulait « se montrer confiant quant au dimensionnement et à l’efficacité des mesures exceptionnelles nécessairement prises par les autorités », ce vendredi c’est la douche froide. À la veille du match, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a finalement interdit aux supporters lillois de se rendre au Vélodrome.

Dans un nouveau communiqué, le club nordiste s’est dit « extrêmement surpris de cette décision », et notamment de son timing. Selon le LOSC, « il n’avait été aucunement question de cette interdiction lors des échanges s’étant tenus hier ». Devant le fait accompli, c’est l’incompréhension et l’impuissance pour Lille qui « doit nécessairement prendre acte de cette décision afin de prémunir ses supporters de potentiels troubles ». À peine plus de 24 heures avant la rencontre, le LOSC se retrouve donc privé de ses supporters, sans explication, alors même « que certains sont déjà à Marseille ou sur leur route ».

Communiqué officiel du club. ⬇️ — LOSC (@losclive) November 3, 2023

Reste plus qu’à faire demi-tour. Mille bornes, c’est rien.

