Le jour où Samir Nasri a été dragué par l’OL

Confessions intimes.

Samir Nasri s’est livré sur son transfert à Arsenal dans l’émission Zack en roue libre. En 2008, lors du mercato d’été, le milieu de terrain était courtisé par deux gros clubs : Arsenal et l’un des ennemis jurés de l’OM… à savoir Olympique lyonnais. L’international aux 41 capes avec les Bleus précise : « Ils font ça avec Franck (Ribéry). L’année d’après, ils viennent me voir à Cassis, à l’époque chez Jean-Pierre Bernès (son agent, NDLR). Il y avait Bernard Lacombe et Rémi Garde. On discute et ils ont fait une meilleure offre de contrat qu’Arsenal. Mais je ne pouvais pas aller à Lyon. Je suis Marseillais, je ne pouvais pas. »

L'époque où Aulas avait essayé de signer Samir Nasir à l'OL pic.twitter.com/MwQYsrd4rM — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) April 10, 2023

Le consultant Canal+ poursuit : « Je donne l’accord à Arsenal et il y a le président Jean-Michel Aulas qui m’appelle et refait une offre. Quand je la regardais, je me disais « oh ». Mais non, je suis parti à Arsenal ». Le joueur passé par Manchester City entre 2011 et 2016, conclut en expliquant que s’il avait prolongé juste avant son départ, c’était en guise de gratitude envers son club de coeur, l’OM. « C’est ma ville, mon club, j’ai été formé là-bas, je ne pouvais pas partir pour zéro comme ça et dire « Ciao, je me suis servi de vous ». C’est impossible, j’étais obligé de prolonger et de faire gagner une indemnité à mon club. Mais je ne devais pas me sentir lésé non plus. »

