Le FC Nantes invite le jeune supporter parisien exclu à Villa Park pour la réception du PSG

Les Canaris volent au secours d’un gamin en détresse.

Maël a vécu une belle soirée compliquée ce mardi à Villa Park. Présent dans une tribune des supporters d’Aston Villa lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, le jeune garçon a été expulsé du stade par la sécurité pour avoir célébré un but parisien. Un cadeau d’anniversaire bien moche pour celui qui s’était déplacé en Angleterre avec son papa à l’occasion de ses 13 ans. L’un des amis du père, lui aussi présent au stade, s’était indigné sur son compte X de ce traitement : « Nous venons de nous faire expulser à la mi-temps par la sécu, juste parce que le petit a osé lever les bras après le but parisien. Nous lui avions offert ce déplacement pour son anniversaire… »

@PSG_inside avec le fils de mon pote nous venons de nous faire expulser à la mi-temps par la sécu juste parce que le petit a osé lever les bras sur le but parisien. Nous lui avions offert ce déplacement pour son anniversaire… En pleur c nul et injuste pic.twitter.com/kFD0qPbEBc

— Aymeric (@casadisogno18) April 15, 2025