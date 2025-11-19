Manchester United bientôt en NBA ?

Les affaires sont les affaires.

Même avec une seizième place au classement, le FC Nantes peut déjà se réjouir d’une chose : la cote de Tylel Tati. À seulement 17 ans, encore lycéen, le défenseur formé à la maison a été valorisé au prix de 50 millions d’euros pour un transfert l’été prochain.

Pour sa première saison chez les professionnels, le jeune défenseur central impressionne son monde grâce à ses performances et fait saliver les plus gros clubs d’Europe. Selon Foot Mercato, le Bayern Munich est entré dans la danse en prenant des renseignements auprès du FC Nantes sur les conditions d’un éventuel transfert. La Juventus et l’AC Milan seraient aussi intéressés.

Une stratégie nantaise

La présence de Tylel Tati dans l’effectif n’est pas hasard, mais le fruit d’une stratégie mise en place par Luis Castro, fraîchement arrivée à la Beaujoire. Depuis le début de saison, le technicien portugais met en avant des profils jeunes (moins de 21 ans) dans son effectif. Et c’est aussi un moyen d’effectuer une plus-value importante, comme pour Nathan Zézé, cédé 20 millions d’euros en juillet dernier, la plus grosse vente du club. Cette fois, le gain devrait largement dépasser ce montant.

Tylel Tati fait également de l’œil aux sélections internationales. Il a déjà porté la tunique des U16, U17 et U18, et en plus des Bleus, pourrait prétendre à endosser celle du Sénégal (pays de sa mère) ou du Congo (celui de son père).

Mais d’ici là, il faudra passer le bac.

