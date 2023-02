Le faible soutien du FC Nantes à ses supporters

On a connu communiqué plus punchy.

La douce soirée du FC Nantes, héroïque face à la Juventus ce jeudi soir en Ligue Europa (1-1), s’est beaucoup moins bien déroulée en coulisses. Une partie des membres de la Brigade Loire – le principal groupe ultra de Nantes – s’est en effet vu refuser l’accès à l’enceinte turinoise. Et dans un communiqué laconique, paru dans la nuit du 16 au 17 février, le FCN a réagi, en « déplorant la situation subie par les supporters des Jaune et Vert, en amont de la rencontre aller d’Europa League ce jeudi, à Turin. »

La Brigade Loire, interdite de rentrer dans l'Allianz Stadium, quitte l'enceinte du stade sous les applaudissements des autres supporters. #JuveNantes #LigueEuropa @OFsports44 pic.twitter.com/dFMfOkIrBt — Pierre Hamon (@hamonpierre44) February 16, 2023

Loin de soutenir ses fans, le club a surtout rappelé que « le match se déroulant à l’extérieur, ce sont les règles des autorités locales qui s’appliquent, avec des contraintes lourdes imposées par celles-ci et qui étaient connues de tous. » Les stadiers turinois auraient ainsi refusé de laisser entrer une partie des supporters nantais car ils disposaient de billets au nom du groupe « Brigade Loire » et non des places nominatives, comme le réclament les autorités italiennes. Un supporter en a d’ailleurs témoigné sur les ondes de RMC. Résultat, la moitié du parcage nantais sonnait creux dans ce qui devait être l’un des rendez-vous de l’année côté nantais. Le FCN a même tancé quelque peu les personnes refoulées du Juventus Stadium. « Certains supporters nantais ont présenté des billets qui ne correspondaient pas à l’identité de leurs détenteurs, créant un blocage aux entrées du stade. Plusieurs centaines de Nantais se sont alors retrouvés coincés derrière, dans un climat de grande tension. » Les ultras de la Brigade Loire restés aux abords du stade sont repartis sous les applaudissements.

Pour une fois, Gérald Darmanin n’est pas en cause.