Le DG de la Ligue Méditerranée accusé de harcèlement et d’agressions sexuelles

Raphaël Boutin, le directeur général de la Ligue Méditerranée, a été licencié ce 9 février pour « faute grave ». Il est accusé de harcèlement et d’agressions sexuelles par une salariée. Le patron de l’instance, Eric Borghini, a tenu à éclaircir les doutes quant au départ de son numéro 2 dans un entretien pour La Provence. « Une de nos salariées a alerté la Ligue fin décembre. L’enquête a conclu, in fine, au licenciement de Raphaël, au regard des agissements évoqués et des obligations professionnelles », a confirmé Borghini. Le président de la Ligue n’a pour autant pas voulu dépasser ses fonctions et souhaite laisser l’affaire entre les mains de la justice. « C’est en application d’une procédure disciplinaire, liée au droit du travail, qu’on a mis fin aux fonctions de Raphaël », a clarifié le président de la Commission fédérale de l’arbitrage.

Au cours de l’enquête, « tout le personnel féminin de la Ligue, sans exception, a été entendu », mais « à ce jour, aucune plainte n’a été déposée ». Ayant poussé pour son embauche en tant que stagiaire à ses débuts, Eric Borghini était proche de son numéro 2 : « Raphaël est comme mon fils. Mais malgré les relations que j’entretiens avec Raphaël, je n’ai pris en considération que les valeurs du football. » Pendant le temps de l’affaire, « Arnaud Doudet (l’ancien directeur de la Ligue de football de Normandie) a accepté d’être le DG par intérim », permettant de ne pas avoir de « rupture de service pour les clubs ».

