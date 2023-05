Le CUP boycotte le PSG « jusqu’à nouvel ordre »

La CUP est pleine.

À l’issue de la réunion entre le CUP et la direction du PSG, le groupe ultra a décidé de la suspension de l’activité de ses membres au Parc des Princes et en déplacement, « y compris le hand et les féminines jusqu’à nouvel ordre». Ses représentants estiment que c’est « la meilleure et l’unique solution susceptible de préserver un avenir commun » avec la direction du club.

Les relations s’étaient dégradés entre le PSG et le CUP après les manifestations devant le siège du club, le déplacement au domicile de Neymar et plus récent encore, le blocage des places attribués aux membres du groupe dans le cadre du déplacement à Troyes. Le CUP attend désormais « des réponses claires du club sur plusieurs points afin d’éventuellement revoir [ses] positions ». Les ultras souhaitent quand même « le meilleur à toutes les équipes du PSG pour cette fin de saison qui peut se révéler historique».

Pour le moment, c’est déjà historique en divertissement.

Messi, tout a un prix