S’abonner au mag
  • France
  • Paris FC

Le coach du Paris FC a tranché entre Obed Nkambadio et Kevin Trapp

MBC
Le coach du Paris FC a tranché entre Obed Nkambadio et Kevin Trapp

Trapp piégé.

Ce mardi, le Paris FC a officialisé l’arrivée de Kevin Trapp en provenance de l’Eintracht Francfort. À 35 ans, l’ancien du PSG a signé un bail avec l’autre club de la capitale jusqu’en 2028. En conférence de presse à deux jours du match contre Marseille, son nouvel entraîneur Stéphane Gilli a évoqué le rôle de l’international allemand dans son effectif cette saison : « L’objectif, c’est qu’Obed Nkambadio soit performant et que les deux autres gardiens, Kevin Trapp et Rémy Riou, soient là pour l’accompagner. J’ai été clair avec Kevin sur ce point. »

Nkambadio reste numéro 1

Dans ces propos rapportés par RMC Sport, le coach du PFC annonce donc que son jeune gardien de 22 ans sera titulaire pour la saison 2025-2026. De leurs côtés, les deux vétérans Kevin Trapp et Rémy Riou joueront le rôle de doublures.

Malgré ce choix sportif étonnant pour certains (le prometteur Nkambadio peine encore à convaincre), Gilli a exprimé sa satisfaction quant au recrutement de son nouveau portier : « Il est apte et il a l’avantage de parler six langues dont très bien le français donc ça aide beaucoup pour l’adaptation. On est très content de l’avoir ».

Surtout s’il devient la nouvelle égérie de LVMH.

Kevin Trapp au Paris FC, c'est officiel

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 17h
56
126

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine