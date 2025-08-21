Le coach du Paris FC a tranché entre Obed Nkambadio et Kevin Trapp

Trapp piégé.

Ce mardi, le Paris FC a officialisé l’arrivée de Kevin Trapp en provenance de l’Eintracht Francfort. À 35 ans, l’ancien du PSG a signé un bail avec l’autre club de la capitale jusqu’en 2028. En conférence de presse à deux jours du match contre Marseille, son nouvel entraîneur Stéphane Gilli a évoqué le rôle de l’international allemand dans son effectif cette saison : « L’objectif, c’est qu’Obed Nkambadio soit performant et que les deux autres gardiens, Kevin Trapp et Rémy Riou, soient là pour l’accompagner. J’ai été clair avec Kevin sur ce point. »

Nkambadio reste numéro 1

Dans ces propos rapportés par RMC Sport, le coach du PFC annonce donc que son jeune gardien de 22 ans sera titulaire pour la saison 2025-2026. De leurs côtés, les deux vétérans Kevin Trapp et Rémy Riou joueront le rôle de doublures.

Malgré ce choix sportif étonnant pour certains (le prometteur Nkambadio peine encore à convaincre), Gilli a exprimé sa satisfaction quant au recrutement de son nouveau portier : « Il est apte et il a l’avantage de parler six langues dont très bien le français donc ça aide beaucoup pour l’adaptation. On est très content de l’avoir ».

Surtout s’il devient la nouvelle égérie de LVMH.

