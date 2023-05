Le clan Griezmann s’insurge contre les Trophées UNFP

Le coup de Grizou.

Comme chaque fin de saison, l’UNFP récompense les meilleurs joueurs des championnats français mais aussi les meilleurs joueurs français évoluant à l’étranger. Et c’est Karim Benzema qui a remporté ce prix pour la quatrième année de suite. Le Madrilène était en concurrence pour l’édition 2023 avec son partenaire Eduardo Camavinga, les Milanais Théo Hernandez et Mike Maignan ainsi que le Francfortois Randal Kolo Muani. Antoine Griezmann ne faisait de ce fait pas partie des lauréats et son frère, Théo, s’en est plaint sur les réseaux sociaux.

Auteur d’une belle saison avec 16 buts et 17 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues, celui qui mène son équipe à la 3e place de la Liga avant l’ultime journée avait effectivement des arguments de poids. De son côté, Karim Benzema, compte 30 pions et 6 dernières passes en 42 matchs T.T.C.

Et sinon, l’union nationale des coiffeurs professionnels, elle aurait choisi qui ?

Pronostic Atlético Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga