Le capitaine de Newcastle impliqué dans une bagarre de rue

Lascelles de violence.

Resté sur le banc lors des trois premières journées de Premier League, Jamaal Lascelles, habituel capitaine de Newcastle United, a vu son temps de jeu largement diminuer depuis la saison dernière, notamment à cause de l’arrivée de l’ancien Lillois Sven Botman. Au-delà du terrain, tout ne va pas au mieux non plus pour l’Anglais qui a rejoint les Magpies en 2014. Le 20 août dernier, au sortir d’une défaite face à Manchester City (1-0), le défenseur central s’est ainsi accordé une virée en boîte de nuit avec son petit frère et un ami du côté de Westgate Road, en plein cœur de la ville de Newcastle.

Dans la rue, Jamaal Lascelles aurait alors été attaqué par un groupe de six à huit hommes selon le Daily Mail. C’est d’abord le petit frère du joueur qui a été victime d’un coup de coude à la gorge, avant que le joueur n’évite de peu une bouteille de vodka. Au cours de la rixe, durant laquelle quelqu’un aurait menacé de tirer à l’arme à feu selon le tabloïd, l’ami de Lascelles ne s’en est pas aussi bien sorti, puisqu’il est resté inconscient durant une quinzaine de minutes, avec le visage ensanglanté. Le groupe d’hommes a ensuite pris la fuite. Aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment, mais la police locale a ouvert une enquête.

#NUFC club-captain Jamal Lascelles caught in a devastating brawl Sunday evening. The star defender is video’d wearing a black T-shirt and green gilet. NUFC have refused to comment on this. ⚫️⚪️ pic.twitter.com/KDPmJ99wfU — Joseph Brown (@JosephBrownJrno) August 28, 2023

Quand le football ne marche plus, autant faire de la boxe.

