Le capitaine bordelais Yohann Barbet quitte les Girondins « le cœur lourd »

Tout fout le camp.

Les Girondins de Bordeaux ont été placés en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux ce mardi après-midi et, même si la liquidation judiciaire est évitée à ce jour, c’est un pas de plus dans la descente aux enfers du sextuple champion de France. Les dettes du club sont gelées, et si l’équipe espère toujours repartir en National, ce serait sans joueur sous contrat professionnel. Le capitaine Yoann Barbet, qui quitte le club, a exprimé sa déception sur sa page Instagram. Formé aux Girondins, le natif de Libourne était parti faire carrière en Angleterre avant de revenir en 2022.

« J’ai tout donné, avec mes qualités et mes défauts. J’y ai laissé des plumes, mais je n’ai jamais triché. Je m’étais imaginé plusieurs fins mais certainement pas celle-ci, avec ce sentiment de dégoût et de colère, a commenté le défenseur central de 31 ans. Une énorme pensée à tous les salariés qui souffrent aujourd’hui… Le club connaît aujourd’hui les heures les plus sombres de son histoire, et j’espère qu’il renaîtra le plus rapidement possible de ses cendres, pour nous faire rêver comme il a pu le faire pendant tant d’années. C’est le cœur lourd que je vous quitte, mais je ne veux que vous dire au revoir. A bientôt, et merci. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

C’est très barbant pour les supporters bordelais.

Les dirigeants des Girondins de Bordeaux reçus sans repreneurs par la mairie de Bordeaux