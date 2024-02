Le calendrier des quarts de finale de Coupe de France dévoilé, PSG-Nice repoussé

Un peu de repos gratuit pour le Paris Saint-Germain.

Au lendemain du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, le calendrier est tombé, et le match entre le PSG et Nice a finalement été repoussé. « En raison des calendriers internationaux (coupe d’Europe, Ligue des nations féminines) et nationaux (L1), il a été porté à la connaissance du club que la rencontre Paris SG – OGC Nice ne se jouerait pas à la date initiale du 27 février », a relayé le Gym ce vendredi. Ce choc se jouera donc le mercredi 13 mars à 21h10.

« Cette programmation sur-mesure vise à préserver à la fois la compétitivité des clubs français sur la scène européenne ainsi que la visibilité de l’équipe de France féminine et de la Coupe de France », précise la FFF. Le PSG devait se frotter aux Aiglons entre deux rencontres face à Rennes et Monaco en championnat, à une semaine du huitième de finale retour de Ligue des champions contre la Real Sociedad. Par ailleurs, cet aménagement arrange France TV, qui détient également les droits de la Ligue des nations féminine et pourrait diffuser une éventuelle finale des Bleues d’Hervé Renard le mercredi 28 février.

Allez, en bonus : l’horaire de Rouen-Valenciennes sera connu… cinq jours avant le match.

