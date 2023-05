Le BVB dévoile son maillot conçu par les fans

Non, ce n’est pas un bateau.

Le Borussia Dortmund a dévoilé son kit pour la saison prochaine et il devrait botter les amoureux du club. Fidèle à son jaune et noir habituel, le club a travaillé avec Puma, sur un modèle pensé par les supporters. Au total, plus de 15 000 modèles ont été envoyés à travers le monde et neuf seulement ont été sélectionnés par Marco Reus, l’emblème du BVB. Sur le fond jaune habituel, la silhouette du Westfalenstadion (ou Signal Iduna Park pour les adeptes de naming) le mythique stade du club, est esquissée en noire.

Le maillot est déjà disponible à la vente et sera porté pour la première fois lors du dernier match à domicile, demain face à Mayence, pour peut-être fêter le titre.

C’est ça, la démocratie.

