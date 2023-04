Le Borussia Dortmund, club du top 5 européen qui fait le plus jouer ses jeunes

Bientôt des tétines dans le vestiaire.

Dans sa 417e lettre hebdomadaire, le CIES dresse le tableau des équipes ayant le plus de minutes disputées par des joueurs de moins de 20 ans sur les cinq dernières années. Ce classement mondial est largement dominé par les Danois du FC Nordsjælland dont 37% du temps de jeu établi a été disputé par des joueurs n’ayant pas encore soufflé leur vingtième bougie. Les Slovaques du MŠK Žilina (20%) et les Bulgares du Septemvri Sofia (17%) complètent ce podium.

Dans les cinq grands championnats européens, si le Borussia Dortmund (12,5%) arrive à la première place et le FC Barcelone (8,2%) à la 3e, on compte 6 équipes françaises dans le top 10 dont Rennes (2e), qui a offert un peu moins de 10 minutes par match (9,4%) à ses petits depuis 5 ans. Lyon (4e), Toulouse (5e), Reims (6e), Montpellier (8e) et Monaco (9e) font le compte. En Premier League et en Serie A, ce sont Arsenal (4,8%) et la petite surprise Empoli (4,5%) qui mènent la danse.

Pendant qu’au Milan, on se rapproche plus de l’EHPAD.

