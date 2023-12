Les Rangers qualifiés, le Betis et l’Ajax en C4

28 buts en sept rencontres, pan !

A l’occasion des matchs de la dernière journée de phase de poule de Ligue Europa, il s’est passé énormément de choses. Dans le groupe A, d’abord, West Ham s’est qualifié pour les huitièmes de finale en battant Fribourg (2-0) grâce à des buts de Mohammed Kudus et Edson Álvarez tandis que l’Olympiakos (troisième, reversé en Ligue Europa Conférence) défonçait le Bačka Topola (5-2). Pendant ce temps-là, l’Ajax Amsterdam s’est qualifié à l’arraché en C4 grâce à sa victoire (3-1) sur l’AEK Athènes.

Le Betis, lui, a franchement déçu malgré deux montants touchés et un but refusé : battus (3-2) par les Glasgow Rangers, les Espagnols terminent troisièmes à la suite d’une rencontre assez folle, alors que les Écossais chopent la place du leader. Opportuniste, le Sparta Prague se qualifie quant à lui pour les barrages après son succès facile sur la pelouse de l’Aris Limassol (1-3). Enfin, l’Atalanta a confirmé son leadership dans la poule D en s’imposant largement chez le Raków Częstochowa (0-4) et le Sporting Portugal poursuit sa route en barrages puisqu’il a battu Sturm Graz (3-0).

Qui pour Lens, du coup ?

Olympiakos 5-2 Bačka Topola

Buts : El-Kaabi (21e), Podence (40e, 42e), Ilic (46e, CSC) et El-Arabi (67e) pour l’Olympiakos // Djakovać (48e) et Ćirković (60e) pour le Bačka Topola

West Ham 2-0 Fribourg

Buts : Kudus (14e) et Álvarez (42e)

Ajax Amsterdam 3-1 AEK Athènes

Buts : Akpom (5e et 56e) et Taylor (20e) pour l’Ajax Amsterdam // Garcia (11e) pour l’AEK Athènes

Betis 2-3 Rangers

Buts : Miranda (14e) et Perez (37e) pour le Betis // Sima (10e), Dessers (20e) et Roofe (78e) pour les Glasgow Rangers

Aris Limassol 1-3 Sparta Prague

Buts : Bengtsson (84e) pour l’Aris Limassol // Kuchta (4e), Birmančević (11e, 45e+1) pour le Sparta Prague

Raków Częstochowa 0-4 Atalanta

Buts : Muriel (14e), Bonfanti (26e), Muriel (72e) et De Ketelaere (92e)

Sporting Portugal 3-0 Sturm Graz

Buts : Gyokeres (39e), Inacio (60e, 70e)

