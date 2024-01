Le Bayer Leverkusen s’impose de justesse, Leipzig s’incline en vitesse

Peu de spectacle en Bundesliga, ce samedi.

Rendez-vous compte : à l’occasion de la dix-septième journée de championnat, l’Allemagne n’a observé aucun des cinq matchs compter plus de deux buts inscrits. Même le Bayer Leverkusen, malgré une grosse vingtaine de frappes tentées sur la pelouse d’Augsbourg (onzième), a dû attendre le temps additionnel pour se libérer via Palacios sur un centre de Grimaldo et pour conserver quatre points d’avance en tête du classement sur le Bayern Munich (qui, la veille, s’est imposé devant Hoffenheim). En souffrance, l’Union Berlin (quinzième) a de son côté obtenu un nul vierge sur le terrain de Fribourg (septième).

À domicile, Leipzig a quant à lui beaucoup déçu : contre l’Eintracht Francfort, cinquième et désormais à cinq unités de son adversaire du jour, le quatrième s’est incliné sur la plus courte des marges en raison d’un pion signé Knauff de près dans les premiers instants de la partie. Pour le reste, Mayence (seizième) et Wolfsbourg (dixième) se sont tenu tête : Cerny a vite ouvert le score en profitant de l’apathie défensive des locaux, puis Widmer lui a répondu d’une belle praline en angle fermé. Idem à Cologne, où l’avant-dernier a pris les devants grâce à Selke avant que Beck n’égalise en faveur d’Heidenheim (neuvième) sur un corner mal renvoyé.

Six tremblements de filet, seulement…

Mayence 1-1 Wolfsbourg

Buts : Widmer (61e) pour Mayence // Cerny (12e) pour Wolfsbourg

Cologne 1-1 Heidenheim

Buts : Selke (29e) pour Cologne // Beck (55e) pour Heidenheim

Augsbourg 0-1 Bayer Leverkusen

But : Palacios (94e)

Fribourg 0-0 Union Berlin

Leipzig 0-1 Eintracht Francfort

But : Knauff (7e)

