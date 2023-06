Le Barça suspendu un an de la Ligue des champions ?

Nous y revoilà.

Dans le cadre de l’affaire Negreira, les inspecteurs de l’UEFA ont conclu que le FC Barcelone doit désormais être sanctionné pour ses paiements frauduleux envoyés au haut responsable de l’arbitrage espagnol, José Maria Enriquez Negreira. Selon des informations du média espagnol ABC Deportes, à la suite de l’enquête et des recherches menées par l’instance européenne, la conclusion est simple : le FC Barcelone doit être exclu de la Ligue des champions la saison prochaine. Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, continue de débattre quant à l’ouverture d’un dossier et reste en attente d’une décision de la justice espagnole pour prononcer une sanction définitive. La piste d’exclusion de la Ligue des champions serait alors la plus probable.

Selon Sport, le FC Barcelone aurait démenti toute sanction contre le club qui l’empêcherait de jouer la plus prestigieuse compétition européenne la saison prochaine.

Encore quelques billets et l’affaire passe à la trappe.

