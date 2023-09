Barça : La justice espagnole ne compte pas laisser l’affaire Negreira sans suite

Les casseroles aussi sont bleues et rouges ?

Si le scandale qui a éclaboussé le FC Barcelone au début d’année 2023, selon laquelle le club catalan aurait versé des pots-de-vin à José María Enriquez Negreira – ancien vice-président de la commission espagnole des arbitres – l’affaire s’est quelque peu essoufflée depuis. La justice ibérique et le juge Joaquín Aguirre chargé du dossier n’ont pas pour autant desserré la visse et auraient ordonné la perquisition du siège du Comité technique des arbitres selon Marca. Les membres de la Guardia Civil recherchaient ainsi certains documents personnels de Negreira afin de prouver son véritable rôle.

Celui-ci aurait touché plus de sept millions d’euros de la part des Blaugrana sur un intervalle de 18 ans. Joaquín Aguirre attribue le délit de corruption au FC Barcelone et à ses anciens présidents, Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, d’après une ordonnance révélée par El Periodico. « Il est incompatible avec l’exercice naturel de sa fonction de recevoir un rémunération annuelle intégrée sans contrat qui sert de support pour exercer une fonction de surveillance des arbitres qui dirigeaient le FC Barcelone », indique le juge dans son ordonnance.

« Més que un club », qu’ils disent.

