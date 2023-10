Le ballon de la CAN 2023 porte le nom d'une légende ivoirienne et rennaise

Prends ça, Didier Drogba.

Le 13 janvier prochain débutera, en Côte d’Ivoire, la 34e Coupe d’Afrique des nations de l’histoire. La CAF vient de présenter le ballon avec lequel Mohamed Salah, Sadio Mané, Vincent Aboubakar, Riyad Mahrez ou Denis Bouanga réaliseront leurs exploits cet hiver : il se nomme « Pokou », en hommage à une véritable légende du football ivoirien et africain.

Laurent Pokou, glorieux ancien nom du Stade rennais (1974-1977 et 1978-1979, une 242e place dans le top 1000 du championnat de France de So Foot), fut le meilleur buteur des Coupes d’Afrique 1968 et 1970 avec les Éléphants, et reste le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la compétition (14 pions en 12 matchs) derrière Samuel Eto’o, avec notamment un quintuplé en poules face à l’Éthiopie en 1970 (record pour un joueur dans un match, toutes compétitions confondues).

Plusieurs stops. Un parcours. Une culture. Une destination. Votre ballon officiel @pumafootball de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies CAF 2023 est LÀ. ⚽️#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/NYgXR9w9vD — CAF – FR (@caf_online_FR) October 23, 2023

« L’homme d’Asmara », qui a également donné son nom à un stade construit pour cette CAN (celui de San Pédro), s’est éteint en 2016 à 69 ans. « C’est un moment émouvant pour ma famille. C’est un grand honneur pour mon défunt père, qui a consacré sa vie au football ivoirien », a réagi son fils Erwan, présent pour la présentation de ce nouvel objet. Celui-ci est d’ailleurs aux couleurs de la Côte d’Ivoire (orange, vert blanc).

De quoi inspirer l’UEFA avant de dévoiler la sphère officielle de l’Euro en Allemagne ?

