Laurent Nicollin et Andy Delort rejouent son départ de Montpellier

Comme au bon vieux temps.

À l’été 2021, Andy Delort quittait Montpellier après trois belles saisons à la Paillade pour rejoindre Nice. Un départ alors pas vraiment du goût de Laurent Nicollin, le président du MHSC : « Quand tu as une fiancée qui ne veut plus coucher avec toi, tu ne vas pas l’attacher chez toi. Elle s’en va et t’en trouves une autre. Les gens sont déçus, moi le premier. On ne va pas épiloguer. C’est juste la façon. » Le temps a passé, et les deux hommes se retrouvaient face à face ce mardi soir sur RMC, où celui qui évolue désormais dans le club qatari d’Umm Salal est consultant.

🔥 Laurent Nicollin est l'invité exceptionnel de Rothen s'enflamme 🟠 Le président de Montpellier est revenu sur sa relation avec @AndyDelort9 #RMClive pic.twitter.com/aOwKv0veZx — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 21, 2023

« Je pense qu’il le regrette un peu même s’il ne le reconnaîtra pas. C’est vrai que depuis qu’il est parti, il est resté sur place pendant plusieurs années, tout va bien quoi », a d’abord ironisé Nicollin. « C’était l’OM qui me titillait, cela devait se faire avec Marseille. Laurent Nicollin savait que j’avais un faible pour Marseille, a répondu l’intéressé. Après toutes les belles saisons que l’on a faites avec Montpellier, les buts marqués et ce que l’on avait créé, je me voyais mal faire une saison moyenne et je sentais que cela allait être compliqué. J’ai aussi joué l’Europe avec Nice. » Et Nicollin de conclure : « C’est fini, maintenant, il ne faut pas être débile. On a passé trois très belles années, c’est quelqu’un que j’ai apprécié. (…) J’ai été déçu mais c’est comme ça, c’est la vie. Le revoir à Montpellier ? (…) C’est comme avec une femme qui te trompe, tu ne la reprends pas après. »

CQFD.