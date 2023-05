L’association Familles LGBT porte plainte contre Prime Video

Prime Video sur le circuit arc-en-ciel.

L’association Familles LGBT a décidé de porter plainte contre le diffuseur de la Ligue 1, Amazon Prime Video pour « injures et provocations publiques homophobes ». D’après un communiqué publié par Stop Homophobie, les retransmissions sont la cause première de la plainte. Dans les rediffusions, des chants à caractère homophobes sont audibles notamment lors des matchs entre l’OM et Lorient, l’OM et le PSG, et l’OM et Strasbourg.

Notre partenariat interassociatif aboutit ce jour concrètement à cette plainte visant les chants homophobes lors des matchs de championnat de France de Football @lfp diffusés par @primevideosport Agir sans complaisance pour le respect inconditionnel des #LGBT ✊⚽️🏳️‍🌈@AOC1978 https://t.co/4a4eHwZQp4 — Rouge Direct (@RougeDirect) May 23, 2023

Plusieurs collectifs soutiennent Familles LGBT dans cette démarche qui vise à sanctionner le diffuseur mais également les supporters en question, auteurs principaux des actes homophobes dans les tribunes. Depuis les incidents qui se sont déroulés sur les pelouses de Ligue 1 pendant la journée de lutte contre l’homophobie, de nombreuses associations ont déjà mobilisé leurs forces pour sanctionner joueurs et dirigeants ayant décidé de ne pas écouter les directives de la LFP.

Pourquoi les Bleuets se retrouvent avec une équipe B à la Coupe du monde U20 ?