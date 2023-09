L’Arabie saoudite n’a pas le championnat le plus dépensier

Le bouc émissaire facile.

Durant tout l’été, l’Arabie saoudite a été la cible des fantasmes les plus extrêmes liés aux nombreuses arrivées de joueurs internationaux. Cristiano Ronaldo, arrivé en décembre dernier, a jeté un coup de projecteur sur la Saudi Pro League, et attiré d’autres grosses têtes. Et après un mercato estival démesuré, celui-ci a fermé ses portes ce jeudi, une semaine après le Vieux continent.

Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, avait d’ailleurs affiché son agacement quant à cette différence, exhortant la FIFA et l’UEFA à « trouver des solutions ». Pourtant, si l’exode de célébrités en préretraite vers le Moyen-Orient a intrigué, ce n’est pas la Saudi Pro League qui a été la plus dépensière cet été, mais bien la Premier League. Le championnat britannique a dépensé 2,8 milliards d’euros durant la fenêtre de transferts tandis que l’Arabie saoudite, « seulement » 858 millions, largement suffisant pour prendre la deuxième place. Pendant que Chelsea cassait sa tirelire chaque semaine, Liverpool a notamment plus déboursé d’argent que Al-Nassr (172 millions contre 165).

Alors Jürgen, on se plaint toujours ?

